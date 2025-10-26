２４日、出展作品を鑑賞する来場者。（天津＝新華社記者／周潤健）【新華社天津10月26日】中国天津市の天津美術館で24日、「芸術が語る青春−海峡両岸・香港・マカオ青年芸術家作品交流展」が始まった。海峡両岸（中国の大陸と台湾）、香港、マカオの青年芸術家による作品138点を展示。漆絵や中国画、版画、油絵などの芸術表現を通じて「両岸四地」の同胞の水より濃い血の絆と友情を表現している。同展は巡回展で、天津は福建