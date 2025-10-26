◇SMBC日本シリーズ2025第2戦ソフトバンク10―1阪神（2025年10月26日みずほペイペイD）ソフトバンクの山川穂高内野手（33）が26日、日本シリーズ第2戦で決勝打を含む5打数2安打5打点の活躍でチームを勝利の導いた。初回に先発の上沢が1失点。しかし、直後に嫌なムードを吹き飛ばした。2死一、二塁から栗原が同点打を放つと、続く6番・山川が右中間へ勝ち越しの2点適時打。勢いを取り戻した打線は2回にも6得点。そこで