最終ラウンド、ティーショットを放つ長崎大星。通算15アンダーのプレーオフで敗れ2位＝ドバイのエミレーツGC（共同）【ドバイ共同】男子ゴルフのアジア太平洋アマチュア選手権は26日、アラブ首長国連邦（UAE）のドバイのエミレーツGC（パー72）で最終ラウンドが行われ、首位で出た16歳の長崎大星（宮崎・勇志国際高）は通算15アンダーの273で並んだフィファ・ラオパクディー（タイ）とのプレーオフで敗れて2位に終わった。昨年