俳優の山田裕貴がパーソナリティーを務める、ニッポン放送『山田裕貴のオールナイトニッポン』（毎週月曜深1:00）の番組イベント「山田裕貴のオールナイトニッポン ドラゴンフェニックス甲子園」が26日、横浜アリーナで開催された。山田はSUPER BEAVER・渋谷龍太とのトーク企画で同グループの楽曲を熱唱し、渋谷が“困惑”した。【写真】相性良さそう…軽快なトークを繰り広げる山田裕貴&渋谷龍太企画は、山田がグループ