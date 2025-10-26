「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、ソフトバンク１０−１阪神」（２６日、みずほペイペイドーム）阪神のジョン・デュプランティエ投手が先発マウンドに上がったが、二回途中７失点の大炎上。来日ワーストのマウンドに「言い訳はない」と言い切った。初回、先頭の柳田、続く周東に連打を浴びて無死一、二塁のピンチを招いた。ここで柳町の初球、送りバントの構えからバットを引いたことで二塁走者の柳田を二、三塁間の挟殺プレ