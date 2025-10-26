IHGホテルズ＆リゾーツは、「ガーナーホテル京都四条烏丸」を11月1日にリブランドオープンする。6月30日をもって営業を終了した、ホテル・京都・ベース 四条烏丸をリブランドする。ガーナーブランドとして国内4軒目で、京都へは初進出となる。建物は9階建てで、客室数は全103室。このうち95室をシングルルームとしている。売店とコインランドリーも設ける。1階のコメダ珈琲店では朝食を提供する。アクセスは、地下鉄五条駅、四条駅