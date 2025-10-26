男性４人組ロックバンド・ＩＤｏｎ’ｔＬｉｋｅＭｏｎｄａｙｓ．が２６日、東京・ＺｅｐｐＤｉｖｅｒＣｉｔｙ（ＴＯＫＹＯ）で、国内５都市を巡る初のＺｅｐｐツアーを完走した。最終地でスタイリッシュなＧＩＧを見せつけ、観客２０００人を酔わせた。今ツアーは「大人の危なっかしい都会の夜」がテーマ。４人はバンドカラーである黒の衣装で、自身の強みである「踊れるロック」が効いたステージを展開。おしゃれなバ