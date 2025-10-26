◇SMBC日本シリーズ第2戦ソフトバンク10―1阪神（2025年10月26日みずほペイペイD）ソフトバンクの周東佑京内野手（29）が日本シリーズ新記録となる1試合5安打を達成した。小久保監督は「体が万全じゃない中で、センターの守備もそうですし、今日は本当にバッティングの面では、（日本シリーズの）長い歴史の中で1試合5安打はあるというふうにみんなは感じてたんですけど、意外に打った人がいなくて、これで佑京も歴史に