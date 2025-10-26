俳優の山田裕貴がパーソナリティーを務める、ニッポン放送『山田裕貴のオールナイトニッポン』（毎週月曜深1:00）の番組イベント「山田裕貴のオールナイトニッポン ドラゴンフェニックス甲子園」が26日、横浜アリーナで開催された。高校2年生のシンガーソングライター、Aogumoが観客を前にして初となるライブで歌声を響かせた。【写真】幻想的…山田裕貴の前で歌唱を披露するAogumoAogumoは、山田が「俺が見つけた」と豪語す