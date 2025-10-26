ジャーナリストの田原総一朗氏が２６日、自身のＸ（旧ツイッター）で謝罪動画を投稿した。田原氏が投稿したのは２０秒の動画で「先週放送の『激論！クロスファイア』で不適切な発言をしたことを謝罪いたします。高市総理、そして視聴者の皆さま、関係者の皆さま、本当に申し訳ありませんでした」と頭を下げる内容だ。田原氏を巡っては、ＢＳ朝日の討論番組「激論！クロスファイア」の１９日放送回で、高市氏の話題になった