SMBC日本シリーズ2025第2戦○ ソフトバンク 10 − 1 阪神 ●＜10月25日みずほPayPay＞26日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイタースペシャル 日本シリーズ ソフトバンク−阪神 第2戦』で解説を務めた谷繁元信氏が、両チームの“5番打者”の出来が勝敗を分けた。谷繁氏は試合前、「（CSから）ランナーが多少残った時の5番が打っていれば、かなり有意な形でゲームを進められるんですけど、5番バッターが打てていない