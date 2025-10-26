ボクシングイベント「ＳＡＩＫＯＵ×ＬＵＳＨ」のキルギス大会（２６日）で、ＷＢＯ世界フェザー級１位ルイス・ネリ（メキシコ）がＷＢＣアジア同級王者サタポーン・サアット（タイ）とフェザー級１０回戦で対戦した。ネリは２ラウンド（Ｒ）に左フックでダウンを奪うと、その後も優位に試合を進めた。しかし８Ｒ途中、サタポーンのバッティングにより、ネリが左目上から出血。続行不能となり、負傷判定３０で勝利を収