「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、ソフトバンク１０−１阪神」（２６日、みずほペイペイドーム）ソフトバンク打線が２桁１０得点で阪神に快勝。１勝１敗のタイに戻した。山川穂高内野手が１試合５打点の大暴れを見せ、周東佑京外野手が日本シリーズ新記録となる１試合５安打をマークし、小久保監督は「歴史に名を残しましたね」と語った。「昨年、ここで３連敗して勝ちを見せることができなかったのでうれしいです」と語った