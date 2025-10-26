陸上のメダルを1年間で20個以上獲得した動画で総再生回数160万回を記録し、話題を呼んだ小学5年生のギャル・武田じゅなさん（10歳）が、10月26日に放送されたバラエティ番組「ななにー 地下ABEMA」（ABEMA）に出演。“スポンサー事情”について明かした。番組は今回、「1回見たら目が話せないバズりキッズ大集合第4弾」と題し、SNSで話題の子どもたちがスタジオに集結。その中の一人、陸上のメダルを1年間で20個以上獲得した動画が