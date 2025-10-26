◆プロボクシング▽フェザー級（５７・１キロ以下）１０回戦〇ルイス・ネリ（８回負傷判定）サタポーン・サアット●（２６日、キルギス・ビシュケクアリーナ）元世界３階級制覇王者・亀田興毅氏（３８）がプロモートする興行「ＳＡＩＫＯＵ×ＬＵＳＨｖｏｌ．３」が２６日、キルギスで行われ、ＷＢＯ世界フェザー級１位のルイス・ネリ（３０）＝メキシコ＝がＷＢＣアジア同級王者のサタポーン・サアット（２２）＝タイ＝