◆男子ゴルフアジア太平洋アマチュア選手権最終日（２６日、ドバイ・エミレーツＧＣ＝７２８９ヤード、パー７２）世界アマチュアランク１３５位の１６歳、長崎大星（勇志国際高１年）が単独首位で出て４バーディー、６ボギーの７４と落とし、通算１５アンダーで並んだフィファ・ラオパクディー（タイ）とのプレーオフ（ＰＯ）３ホール目で敗れた。第３日に６５をマークし、２位に５打差の単独トップで出た長崎は、９番パー