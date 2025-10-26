◇SMBC日本シリーズ第2戦ソフトバンク10―1阪神（2025年10月26日みずほペイペイD）ソフトバンク・小久保裕紀監督（53）は打線爆発の流れをつくった初回の栗原陵矢内野手（29）の仕事を称えた。周東の日本シリーズ新記録となる1試合5安打、山川のシリーズ1号3ランを含む5打点と派手な数字が目立った。だが、指揮官は「もちろん山川が素晴らしいバッティングで勝ち越し打を打ったんですけど。その前のね、栗原の同点打。