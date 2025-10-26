【クアラルンプール共同】高市早苗首相は26日、マレーシアで同国のアンワル首相と会談し、同志国軍を支援する枠組み「政府安全保障能力強化支援（OSA）」を通じた潜水作業支援船などの供与で合意した。供与額は31億円。両氏は、日本がマレーシアにOSAの枠組みで無人航空機と救難艇を引き渡したことも歓迎した。カンボジアとタイの和平合意を踏まえ、東南アジア諸国連合（ASEAN）監視団に参加するマレーシア軍に対し、停戦監視