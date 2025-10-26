マレーシア・クアラルンプールで、記者団の取材に応じる高市首相＝26日（共同）【クアラルンプール共同】高市早苗首相は26日、マレーシアでの一連の外交日程を終え、記者団に「今後の協力の基礎となる信頼関係をしっかり構築できた」と振り返った。マレーシアで中国首脳との会談がなかった点に関し、今月末から韓国で開かれるアジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議に触れ「いろいろなチャンスがあると思う」と意欲を示した。