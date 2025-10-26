プロ野球の「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５」は２６日、みずほペイペイドーム福岡で第２戦が行われ、ソフトバンクが阪神に１０―１で大勝し、１勝１敗とした。２７日は試合がなく、第３戦は２８日午後６時から甲子園球場で行われる。ソフトバンク１０―１阪神ソフトバンクが快勝した。１点を追う一回に栗原の適時打で追いつき、山川の２点二塁打で勝ち越し。二回には山川の３ランなどで６点を加えて突き放した。先発の上沢は６