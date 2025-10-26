「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、ソフトバンク１０−１阪神」（２６日、みずほペイペイドーム）阪神の藤川球児監督は２桁１０失点の大敗に「こういう日だったんでしょうね」と語り、「１勝１敗。それだけですね」と前を向いた。約３カ月ぶりの１軍マウンドだった先発のデュプランティエが誤算だった。相手の走塁ミスなどに助けられたかと思われた初回、２死一、二塁から栗原に同点打を浴び、さらに山川に右中間フェンス直撃