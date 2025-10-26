寒さが増すこれからの季節、ファッションも防寒も妥協したくない――そんな女性の願いに応えるウォームインナー「Melty Heat（メルティヒート）」が【LILY BROWN Lingerie】から登場します。ふんわりとした温もりと美しいシルエットを叶えるシリーズは、2025年10月9日(木)より先行予約をスタート。おしゃれを楽しみながら、心までぽかぽかと満たされる冬の必需品です♡ LILY BROWN