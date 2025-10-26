◆SMBC日本シリーズ2025第2戦ソフトバンク10―1阪神（26日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクが、10得点の大勝で星を1勝1敗の五分とした。先発の上沢直之は初回、1死から中野拓夢に中前打、森下翔太に遊撃強襲の二塁打を許し二、三塁とされると、4番佐藤輝明に外角のカーブを右前に運ばれ1点の先制を許した。それでも打線は直後の攻撃で、2死一、二塁から栗原陵矢が右前適時打を放ちすぐさま同点に追いつくと、続く