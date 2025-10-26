◆SMBC日本シリーズ2025第2戦ソフトバンク―阪神（26日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの周東佑京内野手が1試合5安打を放ち日本シリーズ記録を更新した。「2番中堅」で先発出場した周東。初回無死一塁の第1打席でデュプランティエから右前打を放つと、2回2死一塁から左中間を破る適時三塁打をマーク。3回、5回にも中前打と勢いは止まらず。7回の5打席目で湯浅京己から5打席連続となる左翼線への二塁打を放ち、新記