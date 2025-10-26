投票箱を開け、始まった開票作業＝２６日午後９時５分ごろ、鎌倉武道館任期満了に伴う神奈川県鎌倉市長選は２６日、投票が行われ、開票作業が続いている。投票率は４０・９１％で前回２０２１年より０・８７ポイント下回り、１３年（３７・４０％）に次ぐ過去２番目の低さとなった。立候補したのは届け出順にいずれも無所属で、新人の元市議の栗原絵里子氏（５６）と現職で５期目を目指す松尾崇氏（５２）、新人で造園会社会長