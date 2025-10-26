支援者から花束を受け取る松尾氏（左）＝２６日、午後１０時３５分ごろ、鎌倉市津西の事務所任期満了に伴う神奈川県鎌倉市長選は２６日、投開票され、無所属で現職の松尾崇氏（５２）が、ともに無所属の新人で元市議の栗原絵里子氏（５６）と造園会社会長の梅沢保雄氏（７３）、電機メーカー社員の広瀬浩一氏（６１）を破って歴代最多となる５期目の当選を果たした。投票率は４０・９１％で前回２０２１年より０・８７ポイント下