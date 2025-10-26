【モデルプレス＝2025/10/26】Snow Manの目黒蓮が、俳優の妻夫木聡が主演を務めるTBS系日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」（毎週日曜よる9時〜）の第4話より登場することがわかった。10月26日、第3話の予告映像にて解禁された。【写真】Snow Man目黒蓮、日劇予告で主演俳優とすれ違う◆目黒蓮「ザ・ロイヤルファミリー」第4話より出演決定大手税理士事務所で税理士として働いていた栗須栄治（妻夫木）は、ロイヤルヒューマン社の