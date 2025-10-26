鹿児島市内のドラッグストアで食品を盗んだ疑いで、住所不定の43歳の男が現行犯逮捕されました。 窃盗の疑いで現行犯逮捕されたのは住所不定、無職の43歳の男です。 鹿児島中央警察署によりますと、男は26日午後7時ごろ、鹿児島市内のドラッグストアで、食品1点（181円）を盗んだ疑いです。 ドラッグストアの店員が男が商品を盗んだのを目撃して取り押さえ、「万引き犯を捕まえている」と110番通報したということです。 警察が