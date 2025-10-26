※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ着任早々に生徒の反感を買った非常勤講師・岡田は、コネ採用だった事実を知りプライドを傷つけられる。人気実習生・川合への嫉妬を募らせた岡田は、川合が男子生徒に告白される場面を見て「不適切な関係だ」と校長に訴えるが、その嘘がついに暴かれる。三村と生徒の証言で真実が明らかになり、さらに岡田の新たな問題行動