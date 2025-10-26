任期満了に伴う牧之原市長選挙は、開票の結果、現職の杉本基久雄さん（68）が新人で行政書士の板倉直寿さん（74）をおさえ、3期目の当選を果たしました。投票率は43.20％で、今回は市議選が無投票になったことから、衆院選と同日選挙となった8年前（2017年）の市長選挙（66.59%）を大幅に下回りました。当選した杉本さんには、27日午前9時から当選証書が付与されます。