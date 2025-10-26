漫才コンビ「ザ・ぼんち」のぼんちおさむ（72）、里見まさと（73）が26日、大阪ミナミのなんばグランド花月で開催した「ザ・ぼんち芸道55周年記念単独ライブ〜漫才はとまらないッ〜」に出演。2人と仲のいい明石家さんま（70）がスペシャルゲストとしてサプライズ登場し「55周年、ホントにおめでとうございます」と花束を贈呈。客席から大歓声があがった。今年は結成して半世紀を超えながら、「THESECOND」に出場して決勝進