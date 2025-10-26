お笑いコンビ「チョコレートプラネット」長田庄平（45）が26日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。同日、TBS「SASUKE2025」の本番収録中に左足甲を剥離骨折したと発表されたことを受け、謝罪し、足の状態を明かした。「ご心配とご迷惑をお掛けして申し訳ございません」と謝罪。「番組で張り切りすぎて、ファミコンのコントローラーのスタートボタンぐいらいの骨が剥がれました」（原文まま）と説明した。「自力で