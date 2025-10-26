女子フリー演技する坂本花織＝尼崎スポーツの森フィギュアスケート女子の坂本花織が26日、尼崎スポーツの森で全兵庫選手権に出場し、合計225.29点で優勝した。フリーで152.62点をマーク。25日のショートプログラム（SP）の72.67点に続き1位だった。三宅咲綺が2位。男子は壷井達也（いずれもシスメックス）が合計236.73点で1位だった。坂本は2位だったグランプリ（GP）シリーズのフランス大会から21日に帰国。短期間での連戦