「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、ソフトバンク１０−１阪神」（２６日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクが記録的な猛攻で２桁１０得点の圧勝。山川穂高内野手が決勝打＆特大３ランをを含む２安打５打点の大暴れ。周東佑京外野手が日本シリーズ新記録となる１試合５安打で打線をけん引した。１点を追う初回だ。阪神先発・デュプランティエを攻め、２死一、二塁を作った。５番・栗原が同点適時打を放つと、山川がフェンス