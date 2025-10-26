（台北中央社）与党・民進党青年局の幹部らは26日、日本訪問に向けて出発した。今年4月に発足した同局にとって、初の海外訪問となる。日本の主要な政党との交流などを行う。民進党によれば、訪日団は局長の陳冠廷（ちんかんてい）立法委員（国会議員）が率い、執行副局長の黄捷（こうしょう）立法委員、副局長の張雅琳（ちょうがりん）立法委員らが参加する。日程は4日間。民進党は、自民党、日本維新の会、立憲民主党、国民民主党