北京時間2025年10月26日11時55分、西昌衛星発射センターで「高分14号02星」衛星を搭載した「長征3号乙」運搬ロケットが打ち上げられました。衛星は予定の軌道に投入され、打ち上げは成功しました。この衛星は全世界範囲の高精度立体画像を高効率で取得し、大比率のデジタル地形図を作成することができます。デジタル標高モデル（DEM）、デジタル表面モデル（DSM）、デジタルオルソ画像図（DOM）などの生成に対応しており、国民経済