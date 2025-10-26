「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、ソフトバンク１０−１阪神」（２６日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの小久保裕紀監督が第３戦以降を見据えたシビアな継投を見せた。９点リードの九回、イニングをまたいだ松本晴が阪神・佐藤輝に対して徹底した内角攻めを敢行。最後は遊直に打ち取ったところで小久保監督がベンチを出た。今シリーズいまだ無安打の大山に対して右腕・木村光を投入。１球で大山を打ち取り、２戦合計