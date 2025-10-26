日本発の男性9人組「＆TEAM」が25、26日の両日、自身最大規模となるさいたまスーパアリーナ（SSA）でグループ初のアジアツアーのアンコール公演を行った。今月28日に控える韓国デビューに向けて、LUNE（ルネ、ファンの総称）と絆を確かめ合った。アジアを旅した9人にはたくましさが増した。最新曲「GoinBlind（月狼）」から開幕。黒い布で目を隠しながら一糸乱れぬパフォーマンスには、10都市で約16万人を魅了した自信が全