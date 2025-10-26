高視聴率番組「欽ちゃんのどこまでやるの！」から生まれたユニットで、「めだかの兄妹」の大ヒットを生んだ「わらべ」の倉沢淳美（５８）がこのほど、インスタグラムを開設。長女・ケイナ（２６）との美人親子ぶりでも話題となっている。倉沢は１９８２年、「欽どこ」の三つ子の姉妹の次女・かなえ役でデビュー。ソロ歌手としてのデビューや女優としての活動を経て、１９９５年、オーストラリア人男性と結婚。オーストラリアで