２６日午後２時半頃、岩手県岩泉町釜津田の路上で、近くの女性（８４）が倒れているのを通りかかった人が見つけ、１１９番した。女性はクマに両脚をかまれて左脚を骨折するなどしたが、命に別条はないという。県警岩泉署によると、女性は自宅近くを１人で散歩中に、道路横のトウモロコシ畑から出てきたクマに襲われたという。クマは山に逃げたとみられ、同町は周辺をパトロールするなど警戒している。