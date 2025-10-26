【横浜ＢＣ―茨城】第２クオーター、シュートを放つイングリス＝横浜国際プール（（Ｃ）Ｂ．ＬＥＡＧＵＥ）バスケットボールのりそなＢリーグ１部（Ｂ１）は２６日、横浜国際プールなどで行われ、東地区の横浜ＢＣは茨城に８１―６９で勝ち、２連勝を飾った。川崎は三遠に６３―７９で敗れた。横浜ＢＣは前半、イングリスとクラークが２桁得点を挙げるなどし、１点リードで折り返す。後半もイングリスが２０得点で計３１得点と