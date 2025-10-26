9人組グローバルグループ＆TEAM（エンティーム）が25日からの2日間、さいたまスーパーアリーナでグループ初のアジアツアー「AWAKEN THE BLOODLINE」アンコール公演を開催した。国内5都市を含め韓国、台湾、タイなど10都市で計16万人を動員。28日の韓国デビューを前に、過去最大規模のステージで日本のLUNE（ファンの総称）を熱狂させた。◇◇◇初のアジアツアーを、熱くにぎやかに締めくくった。この日は「Go in