SMBC日本シリーズ2025第2戦○ ソフトバンク 10 − 1 阪神 ●＜10月26日みずほPayPay＞日本シリーズ第2戦はソフトバンクが大勝。対戦成績を1勝1敗のタイに戻し、昨季から続く日本シリーズでの連敗は「5」でストップした。ソフトバンク打線は1点を先制された直後の1回裏、2番・周東佑京の右前打などで好機を作り、5番・栗原陵矢の右前適時打で同点。なおも二死一、二塁で続く山川穂高が右中間フェンス直撃の2点適時二塁打を放