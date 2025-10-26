４人組ロックバンド「ＩＤｏｎ’ｔＬｉｋｅＭｏｎｄａｙｓ．」（アイドントライクマンデイズ）が２６日、ＺｅｐｐＤｉｖｅｒＣｉｔｙ（ＴＯＫＹＯ）で「ＩＤｏｎ’ｔＬｉｋｅＭｏｎｄａｙｓ．ＴＯＸＩＣＴＯＵＲ２０２５」の千秋楽公演を開催した。同公演は、１０月５日の北海道公演を皮切りに行われたバンド初となるＺｅｐｐツアーの最終公演。全２０曲を披露し、約２０００人のファンを魅了した。