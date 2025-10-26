「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５」第２戦が２６日、みずほペイペイドームで行われ、ソフトバンクが阪神を１０―１で下し対戦成績を１勝１敗の五分とした。初戦の貧打がウソのように鷹打線が爆発した。「６番・一塁」で出場した山川穂高内野手（３３）が初回に勝ち越しの２点適時二塁打、２回に３ランと５打点の大暴れを見せれば、「２番・中堅」の周東佑京外野手（２９）は５打数５安打と日本シリーズ新記録をマークした。１