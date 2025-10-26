「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５」第２戦（２６日＝みずほペイペイ）で、ソフトバンクの周東佑京内野手（２９）が１試合５安打の日本シリーズ新記録を打ち立てた。鷹の韋駄天のバットが止まらなかった。「２番・中堅」で先発出場した周東は第１打席、右前打で１本目を放つと、第２打席には左中間を破る三塁打。第３、４打席と中前打を放ち、シリーズタイ記録に並んだ。記録更新がかかった７回の第５打席、湯浅の変化球をと