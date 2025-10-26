お笑いコンビ・チョコレートプラネットの長田庄平（45歳）が10月26日、自身のInstagramを更新。番組の収録で骨折したことを報告したが、「自力で歩けるぐらいは大丈夫なのでご心配は無用です」とつづっている。長田はこの日、Instagramのストーリーを更新し、「ご心配とご迷惑をお掛けして申し訳ございません。番組で張り切りすぎてファミコンのコントローラーのスタートボタンぐらいの骨が剥がれました」と、剥離骨折したことを報