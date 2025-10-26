女優・タレントのファーストサマーウイカ（35歳）が、10月25日に放送されたラジオ番組「アイナ・ジ・エンドの『ほな、また』」（TOKYO FM）に出演。メイクは自宅で全部済ませてから仕事に行くため「ほんま、メイクさん代欲しいわ。演者代とメイクさん代欲しいわ、っていう気持ち」と語った。連続ドラマ「ESCAPE それは誘拐のはずだった」（日本テレビ系）に出演しているファーストサマーウイカが、宣伝を兼ねて番組のゲストとして