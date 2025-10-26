◇プロ野球 日本シリーズ第2戦 ソフトバンク 10-1 阪神(26日、みずほPayPayドーム)初戦に敗れたソフトバンクが、第2戦で快勝をあげました。前日25日の初戦では先制するも、以降は打線の奮起なく逆転負けを喫していたソフトバンク。第2戦でも初回から佐藤輝明選手のタイムリーを浴び、先制を許します。それでも直後に打線が躍動。対する阪神の先発・デュプランティエ投手の前に連打などで1、2塁のチャンスをつくると、栗原陵矢選手