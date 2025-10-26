2回、3ランを放ちポーズを決めるソフトバンク・山川（左端）。中央は上沢＝みずほペイペイドームプロ野球のSMBC日本シリーズ2025は26日、みずほペイペイドームで第2戦が行われ、5年ぶり12度目の頂点を狙うパ・リーグ2連覇のソフトバンクが、2年ぶり3度目の日本一を目指すセ・リーグ覇者の阪神に10―1で大勝し、対戦成績を1勝1敗のタイとした。ソフトバンクは0―1の一回に山川の2点二塁打などで3点を奪って逆転し、二回は山川の